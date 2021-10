Le 6 juillet 2021, le Conseil de Paris adopte l’application du stationnement payant pour les 2-3 roues motorisés à partir du 1er janvier 2022. Une fois de plus, la mairie de Paris refuse de considérer le 2RM comme une solution au désengorgement urbain. La transition écologique a bon dos lorsqu’il s’agit de taxer les citoyens lors de leurs trajets domicile-travail... Et ce ne sont pas les transports submergés et pas toujours optimisés qui apporteront une issue aux résidents de la banlieue parisienne.

Les décisions de la mairie de Paris sont prises unilatéralement, sans consultation des usagers 2RM et de leurs représentants. De fait, en plus d’avoir saisi le Tribunal Administratif de Paris, la FFMC (Fédération des Motards en Colère) de Paris et les antennes d’Ile de France manifesteront ce dimanche 24 octobre pour s’opposer au stationnement payant des 2-3 roues dans Paris.

Soyez nombreux(ses) !