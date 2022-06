La décision du maire de Saint-Herblain (44) est prise : le circuit de moto-cross de la ville fermera ses portes en novembre 2022, et ce, sans aucune raison et sans alternative pour le MTTH, club exploitant le lieu depuis 1982 ! Cette fermeture est non seulement injustifiée, mais elle serait dramatique pour les nombreux événements de loisirs et de compétitions d’envergure européenne organisés toute l’année. En dépit de tous les efforts possibles du MTTH, aucune solution n’a été proposée par la mairie.

De fait, le MTTH et la FFMC 44 invitent motardes et motards à se réunir devant l’Hôtel de Ville de Saint-Herblain (2 rue de l’Hôtel de Ville) ce lundi 27 juin entre 13H30 et 20 h selon disponibilités. Le rassemblement se déroulera au même moment que la réunion du Conseil Municipal de la ville de 14h à 20h. Venez quand vous le pouvez !

Après les circuits de Mérignac, d’Albi, et maintenant celui de Saint-Herblain, combien de pistes françaises seront à leur tour menacées ? En cela, soyez nombreux(ses) à signifier votre désaccord avec cette fermeture en participant au rassemblement.