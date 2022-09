Le premier constructeur mondial n’entend pas louper le "virage électrique" amorcé par BMW, Kawasaki et Yamaha. De fait, pas moins de 10 modèles de deux-roues électriques (dont 2 motos et 1 maxi-scooter) sont annoncés pour 2025 en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. L’objectif est bien évidemment d’atteindre une neutralité carbone d’ici 2040.

« En commercialisant d’ici 2025 plus de 10 nouveaux modèles dans le segment des déplacements urbains comme ceux des loisirs, Honda vise la vente d’un million d’unités électriques au cours des cinq prochaines années et de 3,5 millions d’unités (soit 15 % des ventes totales environ) d’ici 2030 » détaille la firme japonaise.

Du thermique, du bio-ethanol et de l’électrique

Honda travaille sur plusieurs plans pour faire évoluer ses motos et scooters : concevoir une multitude de deux-roues électriques, réduire les émissions de ses moteurs thermiques, et travailler sur une compatibilité aux agrocarburants. A noter qu’un modèle fonctionnant au mélange essence/éthanol (E100), la Honda CG150 Titan Mix, est actuellement disponible au Brésil. D’autres machines du même type seront prochainement commercialisées en Inde.

La firme japonaise annonce aussi développer sa propre batterie à semi-conducteurs. Décrite comme inédite et performante, elle sera conforme aux accords de standardisation établis avec Suzuki, Yamaha, Kawasaki au Japon et avec Piaggio, KTM et Yamaha en Europe.

Le segment "urbain" sera servi par 7 scooters électriques dit "professionnels" d’ici 2024/2025, parmi lesquels 2 modèles seront proposés aux particuliers sur 3 des principaux marchés (Asie, Europe et Japon). Ces machines auront la particularité d’avoir des batteries amovibles, parfois échangeables en libre service selon les infrastructures en place, afin de contrer le souci du temps de charge en cycle urbain.

Une moto électrique sera dédiée aux enfants, tandis que 3 autres machines plus puissantes sont d’ores et déjà prévues pour 2024/2025 : un roadster, un cruiser et un scooter s’apparentant à un X-ADV électrique.