Standardiser les batteries est un projet de longue date pour les constructeurs moto. L’année dernière, Honda, KTM, Piaggio et Yamaha annonçaient leur association pour consolider ce type de projet en Europe. A Taiwan, c’est l’entreprise Gogoro qui aménage des stations de batteries interchangeables. Mais cette fois-ci, ce sont les 4 grandes firmes japonaises (Honda, Yamaha, Kawasaki et Suzuki) qui s’allient en créant la société Gachaco au Japon.

Gachaco, ou l’alliance avec Eneos

Peu importe la marque, les usagers deux-roues électriques pourront interchanger leurs batteries d’une machine à l’autre via des infrastructures de recharge dédiées. Pour ce faire, le "Big Four" japonais s’est associé à Eneos, géant pétrolier de l’archipel et actionnaire de 51% des parts de Gachaco. Au coeur des batteries, c’est le système "Honda Mobile Power Pack Exchanger e :" qui est exploité. De fait, la firme ailée détient 34% des parts, tandis que les 3 autres marques n’en détiennent que 5%.

Les batteries Gachaco pourront être déposées et échangées à loisir dans les stations dédiés

Le premier réseau d’infrastructures d’échanges de batteries Gachaco sera mis en place en automne prochain au Japon.