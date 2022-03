Yamaha a récemment levé le voile sur un scooter équivalent 125 électrique : le Yamaha EMF, doté de batteries interchangeables. Pour l’Europe, la firme aux 3 diapasons a visiblement une toute autre stratégie, en témoignent les deux scooters présentés le 3 mars 2022.

Yamaha Neo’s et E01 : le futur électrique de Yamaha en cycle urbain

Parmi les 6 nouveaux deux-roues électriques annoncés - 2 scooters, 4 vélos et 1 vélomoteur - le Neo’s prend la relève du 50 cm3 thermique du même nom. Faisant suite au prototype "E02" présenté au Tokyo Motor Show de 2019, il sera commercialisé sous peu.

Le Yamaha équivalent 125 quant à lui, porte toujours le nom du concept "E01". Il se pare d’une charge rapide et de plusieurs agréments pour naviguer en cycle urbain. Avant commercialisation, il sera étudié en conditions réelles et proposé en location dans l’une des capitales européennes.

« Yamaha est ravi d’élargir sa gamme de mobilité personnelle et d’ouvrir un tout nouveau chapitre de l’histoire de l’entreprise. Soutenue par les capacités d’ingénierie de niveau mondial de Yamaha et par un réseau de concessionnaires professionnels, l’introduction de ces nouveaux produits électriques et nos services associés va inspirer, tout autant que nous, un public nouveau tourné vers l’avenir. » explique Eric de Seynes, PDG de Yamaha Motor Europe.

Plus de détails suivront cet été.