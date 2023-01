L’année dernière, Suzuki annonçait quitter le MotoGP. Les premières raisons évoquaient une réorientation de ses priorités avec, entre autres, le développement de motorisations alternatives sur le marché aéronautique, automobile et deux-roues, porté par un investissement de 4 500 milliards de yens (environ 31,8 milliards d’euros). Comprendre par là que Suzuki souhaite économiser ses fonds pour mettre un coup de collier sur l’électrique et les carburants alternatifs, à l’instar de Honda et ses 10 prochains modèles électriques prévus pour 2025 et les 4 motos "zéro émission" de Kawasaki. L’objectif est clair pour la firme d’Hamamatsu : atteindre la neutralité carbone dès 2050 en Europe et au Japon, et dès 2070 en Inde.

Suzuki : 8 deux-roues électriques en 2030, mais pas que

Dans son communiqué baptisé "stratégie de croissance pour 2030", Suzuki prévoit de commercialiser son premier deux-roues électrique urbain dès 2024. A l’horizon 2030, c’est 8 modèles qui devraient le rejoindre, soit 25% du catalogue. En revanche, les motos de moyennes et grosses cylindrées ne seront a priori pas "électrifiées", puisque Suzuki précise qu’elles pourront être alimentées par des carburants neutres en carbone. Par ailleurs, Suzuki annonce développer du biogaz à partir d’excréments (CBG - Compressed Biomethane Gas) et des agrocarburants (éthanol) en alternative aux traditionnelles essences sans plomb.