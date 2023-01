Avec BMW et son CE-04, les constructeurs chinois sont les acteurs majoritaires de la mobilité électrique actuelle. Mais Honda, Yamaha et Kawasaki n’ont pas dit leur dernier mot avec plusieurs modèles en cours de conception : 4 motos chez Kawa (dont une à hydrogène), 2 scooters chez Yamaha, et 10 modèles chez Honda (dont 2 motos et 1 maxi-scooter). Par ailleurs, la firme ailée annonçait ne pas oublier les moteurs thermiques qui, à l’instar de la Honda CG150 Titan Mix au Brésil, devraient être progressivement compatibles avec les agrocarburants,

Honda E : des cyclomoteurs électriques pour commencer

Honda s’attarde en priorité sur la mobilité urbaine. Logique, puisque c’est là où la demande est la plus forte, motivée par des restrictions de circulation (Zones à Faibles Emissions, stationnement payant...) de plus en plus sévères.

Outre les futurs scooters équivalents 50 ou 125 en prévision, c’est bel et bien le retour de la mobylette à pédales dont il est question ! Les Honda Dax E, Cub E, Zoomer E ont été présentés récemment pour une commercialisation au Japon, en Chine et en Europe d’ici 2024. Si nous avons peu de détails sur leurs spécificités, la vitesse maximale se situerait entre 25 et 50 km/h. Le moteur est situé dans le moyeu, tandis que les pédales offrent un fonctionnement proche des vélos électriques actuel.

Enfin, Honda annonce que les tarifs seront très "abordables". Il est aussi probable que ces nouvelles machines bénéficient des services de la société Gachaco fondée par Yamaha, Kawasaki, Suzuki et Honda, qui offre la possibilité d’interchanger sa batterie entre les différents deux-roues des constructeurs, sans souci de compatibilité.