S’il fallait citer un seul constructeur de motos électriques, c’est bien Zero (voir notre essai de la Zero SR/F). Ses machines, bien qu’intrinsèquement limitées en autonomie, délivrent des prestations que peu de machines électriques - Energica mis à part - peuvent prétendre réaliser.

La firme américaine nous dévoile désormais son prototype basé sur sa sportive Zero SR/S, conçue lors du programme "Design the Future" en collaboration avec la société d’étude industrielle Huge Design. Rebaptisée SR-X, la moto est propulsée par le fameux moteur électrique ZF75-10 développant 83 kW. Il est alimenté par une batterie lithium-ion ZF17,3. De fait, on retrouve des performances similaires à celles de la SR/S : la vitesse maximale annoncée est de 200 km/h avec une autonomie moyenne de 200 km sur trajets mixtes.

Bill Webb, président de Huge Design et créateur du concept de l’actuelle Zero FXE (voir notre essai dans le Moto Magazine n°379) explique que « Le concept SR-X met en lumière un design aux lignes épurées, combiné à des détails de conception ultrapointus, dévoilant à la fois l’agressivité́ et la performance à l’état brut que l’on peut retrouver sur les motos modernes à moteurs thermiques. Avec cette moto, nous tentons de tracer les contours d’une nouvelle sous-catégorie de haute performance à̀ propulsion électrique, quelque chose entre le streetfighter et la moto de piste avec un peu de carénage pour des performances aérodynamiques et l’esprit « naked » du roadster. L’équipe a voulu créer une silhouette iconique et basse de l’avant pour donner un sentiment de puissance. La carrosserie recouvre seulement la partie avant et se juxtapose avec des pièces mécaniques laissées entièrement apparentes sur la partie arrière de la moto de manière non conventionnelle ».

La Zero SR-X évoque les motos de la pop-culture (films, comics ou mangas). Au vu du résultat, l’écart se creuse entre la fiction et la réalité ! Une "future" concurrente pour la Triumph TE-1 ?