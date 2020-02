Et une Zero de plus, une ! Zero Motorcycles vient d’étoffer sa gamme de neuf motos électriques avec la SR/S. Un modèle qui tranche avec le reste de sa production puisque la SR/S est la première sportive du constructeur californien.

La Zero Motorcycles SR/S est une version carénée du roadster SR/F en vente depuis un an. Elle se veut plus confortable avec une position de conduite plus naturelle, du fait de repose-pieds abaissés et d’un guidon plus haut. L’éventuel passager n’est pas oublié avec les mêmes repose-pieds que le pilote et une selle plus large.

Une SR/F carénée

La Zero Motorcycles SR/F reprend les grandes caractéristiques de la SR/F. Notamment le moteur ZF 75-10 développant 110 ch à 5000 tr/mn et un couple de 190 Nm, ainsi que la batterie lithium-ion de 14,4 kWh.

La vitesse maxi annoncée est toujours 200 km/h.

D’autres spécifications sont les mêmes que pour la SR/F. D’abord l’autonomie combinée annoncée, 175 km pouvant être portés à 219 avec l’option Power Tank. L’autonomie en ville pourra aller jusqu’à 259 km et même 323 km avec le Power Tank.

Les temps de recharge de la batterie sont également similaires : 4 heures pour le modèle standard (1 h 30 avec le chargeur rapide 6 kW), 2 heures pour le modèle premium (1 heure avec le chargeur rapide).

La hauteur de selle culmine toujours à 787 mm, tandis que le cadre est toujours un treillis en acier et le freinage avant confié à des étriers radiaux J.Juan.

Poids et prix en augmentation

Côté électronique, Zero Motorcycles fait confiance à son « système d’exploitation intelligent » baptisé Cypher III, mais aussi au contrôle de stabilité MSC de Bosch. 4 modes de conduite sont proposés (Street, Sport, Eco, Rain), ainsi que 10 modes personnalisés programmables. Le tableau de bord est un écran TFT en couleur.

Enfin, le poids de la SR/S est en augmentation par rapport à la SR/F. La version standard pèse 229 kg (contre 220 kg pour la SR/F) et la version premium s’affiche à 234 kg (contre 226 kg).

La Zero Motorcycles SR/S sera disponible début mars 2020. Le prix du modèle standard n’est pas encore connu, mais le modèle premium doté du Rapid Charger 6 kW et de poignées chauffantes sera vendu 23 940 €. Soit 750 € de plus que la SR/F premium.

Si le modèle standard connaît la même augmentation, son prix devrait tourner autour de 21 700 €.

Deux coloris sont prévus : argent Skyline Silver, bleu Cerulean Blue.