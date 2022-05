Remplacé par Ducati, Energica est connu pour produire des sportives de haut niveau pour le championnat du monde de MotoE. L’abandon des courses a-t-elle donné des idées au constructeur italien ? Tout porte à croire que oui, en témoigne ce nouveau trail électrique fraichement dévoilé.

Energica Experia : l’aventure sur charge rapide

Loin d’être une déclinaison de ses modèles sportifs EGO et EVA, l’Experia est une moto inédite. Si l’on retrouve un moteur asynchrone EMCE, il est entièrement revu pour être allégé, disposé plus bas et à fortiori moins puissant : la machine sera cadencée par une puissance située entre 80 et 102 ch, un couple de 115 Nm , avec une vitesse maximale de 180 km/h.

Elle aussi allégée, la batterie affiche une puissance de 22,5 kWh pour une autonomie de 222 km en moyenne. Pas terrible pour un trail routier, mais suffisant pour les trajets urbains et péri-urbains ? Tout porte à croire que oui, puisqu’Energica précise que sa moto pourra abattre 420 km en ville et 256 km en mixte sans passer par une station de recharge rapide (0 à 80 % de charge en 40 minutes).

Coté partie cycle, la moto reçoit un cadre treillis tubulaire pourvue de plaques latérales en acier et d’un bras oscillant en aluminium. La fourche inversée culmine à 48 mm et l’amortisseur arrière à 55 mm. Réglables, les deux suspensions signées Sachs se dotent de 150 mm de débattement.

Brembo assure la partie freinage, complétée par un ABS sur l’angle Bosch 9.3 MP.

A l’avant, des étriers radiaux 4 pistons mordent des disques de 330 mm, tandis que le train arrière se pare d’un simple disque de 240 mm. Des pneus Pirelli Scorpion Trail II (120/70 à l’avant et 180/55 à l’arrière) assurent le grip et chaussent des jantes en aluminium de 17 pouces. Enfin, la selle est perchée à 847 mm et le poids total de la moto est annoncé pour 260 kg.

En plus des nombreux réglages électroniques possibles via l’écran TFT 5 pouces (ABS, régulateur de vitesse, freinage, modes de conduite), la moto est suréquipée de série. Elle s’agrémente de valises d’une contenance combinée de 122 litres, de poignées chauffantes et d’une béquille centrale.

Actuellement en précommande, l’Energica Experia s’affiche à un tarif d’environ 30 000 euros (ouch !) et sera disponible cet automne.