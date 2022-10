La nouvelle Honda CB750 Hornet semble être la première nouveauté d’une longue liste chez le constructeur japonais. Alors que la nouvelle Transalp se fait attendre et que des rumeurs courent sur une éventuelle CB1000R "Hornet", c’est une version "touring" de la CMX1100 Rebel qui verrait le jour prochainement.

Honda CMX1100T Rebel : "T" comme Touring

D’après les documents d’homologation, la CMX1100T serait plus haute de 6,6 cm, ce qui suggère une grande bulle, voire même une tête de fourche plus conséquente. Si le moteur reste le même, le custom Honda s’agrémenterait d’une boite manuelle ou DCT comme sur l’Africa Twin et la NT1100. Rien d’étonnant puisque que ces 3 motos partagent le même bicylindre en ligne de 1084 cm3.

Enfin, le poids s’alourdit de 15 kg (de 238 et 248 kg), ce qui se traduirait par l’apparition de carénages, de valises de série et d’une selle plus large et confortable. Le réservoir gagnera-t-il en contenance ? C’est probable.

La CMX1100 Rebel et ses accessoires "touring" actuellement au catalogue

Listée pour 2023, la CMX1100T devrait être dévoilée très prochainement.