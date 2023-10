Ça bouge pas mal sur le segment des trails mid-size en 2024 ! Les nouvelles Suzuki V-Strom 800 et Honda Transalp 750, pour ne citer qu’elles, donnent le ton... Et Triumph ne semble pas vouloir rester les bras croisés, en témoignent ces nouvelles Tiger 900 GT, Tiger 900 GT Pro et Tiger 900 Rally Pro qui, outre une légère refonte esthétique, sont revues sur bien des aspects.

Plus de puissance, plus de couple

On retrouve le trois cylindres passé aux normes Euro 5+, développant désormais 13% de puissance supplémentaire, soit 108 ch contre 95 ch sur le précédent millésime. Le couple augmente également et passe de 87 à 90 Nm.

Outre ce gain de performances, les nouvelles pièces qui accompagnent ces modifications moteur permettraient de gagner 9% d’économie de carburant. En tenant compte du réservoir de 20 litres, l’autonomie devrait être plus qu’honorable !

Meilleur freinage, meilleure ergonomie

A l’avant, les motos sont toujours freinées efficacement par des étriers Brembo Stylema. Ceci dit, un freinage couplé électronique s’ajoute pour mieux les stabiliser selon le mode de pilotage sélectionné. A noter qu’en cas de freinage d’urgence, les feux de détresses s’activent pour alerter les véhicules à l’approche. Toujours dans un souci de visibilité, les clignotants avant restent allumés en mode veilleuse, façon Honda.

D’un point de vue ergonomique, la selle (réglable sur 20 mm) est revue pour plus de confort, et le guidon est maintenant fixé sur un nouveau support amorti. Sur la Tiger 900 Rally Pro, celui-ci est d’ailleurs rapproché de 15 mm pour améliorer confort, agilité et maniabilité. Enfin, les Tiger GT Pro et Rally Pro s’équipent d’une béquille centrale de série.

Une technologie toujours à la pointe

Les 3 Triumph Tiger 900 2024 gagnent un nouvel écran TFT de 7 pouces, affichant une nouvelle interface de menus. Une connectivité "Bluetooth My Triumph" et une nouvelle prise USB-C s’ajoutent au guidon, en plus du port USB standard sous la selle.

On retrouve une foule d’équipements électroniques qui font la force des Tiger : ABS en virage, contrôle de traction, éclairage full LED, régulateur de vitesse, bulle réglable... Sans oublier les modes de conduites. Au nombre de 4 sur la GT (Rain, Road, Sport et Off-Road), on en retrouve 5 sur la GT Pro avec le mode personnalisable et 6 et sur la Rally Pro avec le mode Off-Road Pro.

Les GT Pro et Rally Pro reçoivent d’office un shifter, des commodos rétro-éclairés, un indicateur de pression des pneus, des poignées chauffantes et une selle chauffante.

Si les Triumph Tiger 900 GT et GT Pro conservent le même tarif (14 395 euros et 16 195 euros), la Tiger Rally Pro voit son prix grimper de 400 euros (17 195 euros). Les 3 motos débarqueront début 2024 en concessions.

Triumph Tiger GT, GT Pro et Rally Pro 2024 : l’essentiel

• Des performances moteur accrues (puissance et couple)

• Un embrayage anti dribble et assisté

• Un freinage intégral au levier de série

• Des étriers Brembo Stylema de série

• Des jantes à bâtons en 17 et 19 pouces pour la GT et la GT Pro

• Des jantes à rayons (tubeless) de 17 et 21 pouces pour la Rally Pro

• Un allumage des feux arrière lors des freinages d’urgence

• Les clignotants avant restent allumés en mode veilleuse

• Un nouveau tableau de bord TFT de 7 pouces

• Une prise USB-C au tableau de bord (en sus d’une prise USB de 12 v sous la selle)

• Une connectivité Bluetooth de série

• Une selle pilote réglable sur 20 mm et plus confortable

• Des silent bloc de pontets de guidon plus souples

• Un guidon rapproché du pilote de 15 mm

• ABS sur l’angle à deux niveaux et deconnectable sur le modèle Rally Pro

• 4 modes cartographiques (3 modes route, 1 mode TT)

• Mode supplémentaire paramétrable (Rider) sur GT Pro

• Mode supplémentaire Off Road Pro sur Rally Pro

• Un régulateur de vitesse

• Une bulle réglable sur 50 mm

• Des carénages latéraux, un cockpit et un « bec » revus

• Des protège-mains

• Des suspensions Marzocchi réglables manuellement sur la 900 GT (180 mm avant, 170 mm arrière)

• Un amortisseur arrière ajustable électroniquement sur la GT Pro (Marzocchi) avec les mêmes débattements que le modèle GT

• Des suspensions Showa réglables manuellement et à débattements accrus (240 mm avant, 230 mm arrière) pour la Rally Pro

• Capteur de pression des pneumatiques (sur GT Pro et Rally pro)

• Feux à LED auxiliaires (sur les modèles Pro)

• Béquille centrale (sur les modèles Pro)

• Poignées chauffantes (sur les modèles Pro)

• Selles chauffantes pilote/passager (sur les modèles Pro)

• Protection de carter (sur Rally Pro)

• Crash bar (sur Rally Pro)

• Shifter (sur les modèles Pro)