Ca bouge chez Suzuki ! Entre une GSX-8S imaginée pour bouleverser le segment du roadster mid-size, et une V-Strom 800DE parée pour s’imposer sur le marché porteur du trail, la firme japonaise met les bouchées doubles. Mais elle n’entend pas lacher les autres machines de son catalogue pour autant ! Après la vénérable SV650, c’est au tour des GSX-S 950 et 1000 d’être - timidement - renouvelées.

Les Suzuki GSX-S 950 et GSX-S 1000 2024 : un nouveau coloris, et c’est tout !

A l’instar de Kawasaki (et bien d’autres !), un nouveau millésime est surtout l’occasion d’apporter quelques changements esthétiques. Si le nouveau design et les caractéristiques techniques revues en 2021 ne bougent pas, la gamme des GSX reçoit tout de même un nouveau coloris : noir / rouge / blanc argenté. Il s’ajoute aux deux autres livrées actuellement au catalogue, soit un noir intégral et le combo bleu / gris cher à Suzuki.

Du reste, la GSX-S 1000 conserve son gros 4 cylindres de 999 cm3 issu de la GSX-R (à quand un retour au catalogue français ?), développant 156 ch et 106 Nm de couple. Roadster sportif et moderne oblige, elle est agrémentée de nombreux équipements : quickshifter up&down, 3 modes de conduite, assistance à l’embrayage (SCAS), contrôle de traction (STCS), freinage brembo et fourche inversée régable KYB.

Quant à la GSX-950, version 95 ch de la GSX-S 1000 et bridable à 47,5ch pour les permis A2, elle reçoit un contrôle de traction ajustable, un embrayage assisté, une poignée de gaz électronique (ride-by-wire), une fourche inversée KYB (non reglable) et un freinage Tokico.

La Suzuki GSX-S 1000 2024 est donnée contre 13 599 euros, tandis que la GSX-S 950 2024 s’affiche à 10 599 euros.

Suzuki GSX-S 1000 & 950 : nos essais en vidéo