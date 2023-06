Suzuki avait provoqué stupeurs et tremblements après leur retrait complet du MotoGP du Championnat du monde d’Endurance ! Concernant cette dernière discipline, la firme japonaise a finalement fait machine arrière en annonçant maintenir son soutien au team Yoshimura SERT Motul.

En parallèle, l’atelier SERT Factory Workshop s’est spécialisé dans l’élaboration d’éditions spéciales des motos Suzuki de série. Après la Suzuki Hayabusa Bol d’Or et les GSX-S 950 et GSX-S 1000 habillées des couleurs du team Yoshimura SERT Motul, la GSX-S 1000 se décline de nouveau dans une édition spéciale baptisée "Race Edition".

Plus que jamais lookée "compétition", cette "Edition Course" se pare d’un kit déco "OR" APX Factory et de nombreux accessoires : capot de selle, support de plaque court, saute-vent, selle revue, étrier Brembo rouge à l’avant, pare-carters GP Racing et silencieux Akrapovic. Enfin, chaque moto disposera d’une plaque plaque SERT FW et sera accompagnée d’un lot avec casquette et t-shirt.

Actuellement disponible en concessions, la Suzuki GSX-S 1000 Race Edition est vendue au prix de 16 999 euros, soit 3500 euros de plus que l’édition standard.