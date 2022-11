Comme on le sait, Suzuki quitte le MotoGP et le championnat du monde d’Endurance. Dans cette discipline, le team Suzuki Yoshimura SERT Motul s’est distingué par de nombreuses victoires, et une belle deuxième place en 2022. Une année qui fête d’ailleurs les 100 ans d’existence du Bol d’Or. Pour rendre hommage à cette course mythique, Suzuki dévoile une Hayabusa limitée à 100 exemplaires, quelques semaines après avoir offert une déclinaison spéciale à son pilote Sylvain Guintoli.

Suzuki Hayabusa Bol d’Or : la plus luxueuse des Hayabusa ?

Cette nouvelle édition du "faucon pèlerin" a été réalisée par le SERT Factory Workshop. Si rien ne change techniquement - on est toujours face à une Hayabusa 2021 - elle s’habille d’une livrée noire/or et se dote d’une foule d’équipements : silencieux akrapovic, kit leviers frein/embrayage, protection de leviers, protection de carter en carbone, support de plaque, visserie anodisée, bulle racing, selle personnalisée et capot de selle.

Edition limitée oblige, une plaque numérotée et siglée SERT Factory Workshop ornera la moto. Chaque propriétaire recevra un tapis Hayabusa et un "welcome pack".

La Suzuki Hayabusa Bol d’Or est d’ores et déjà disponible à la commande chez tous les concessionnaires Suzuki au tarif de 27 499 euros, soit 8 300 euros de plus que le tarif initial.