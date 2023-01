Ça bouge chez Suzuki ! Retrait du MotoGP, départ puis retour en compétition d’Endurance, nouvelles GSX-8S et V-Strom 800 DE propulsées par un moteur inédit... Les stratégies du constructeur japonais ne cessent de se recalibrer. Dans cette dynamique, Suzuki France voit aussi son président changer : Daiki Yoshimiya remplace Tomoyuki Shimazaki, alors en fonction depuis 2018.

« Je suis particulièrement heureux de prendre mes fonctions à un moment charnière, explique Daiki Yoshimiya. Les équipes des trois divisions – auto, moto et marine - sont performantes et la marque peut compter sur des réseaux de concessionnaires, distributeurs et partenaires de confiance. Mon objectif est de maintenir et de renforcer encore la satisfaction de nos clients et de poursuivre le développement de Suzuki grâce aux innovations et à la stratégie de la marque. »

Âgé de 51 ans, Daiki Yoshimiya est une pointure chez Suzuki. En 1993, il officie au sein de la division marketing international japonaise du constructeur, puis sur le marché de l’import/export. Daiki Yoshimiya met ensuite ses compétences à l’oeuvre pour Suzuki Italie puis devient chef marketing sur le marché mexicain.