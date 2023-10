La prochaine Royal Enfield Himalayan s’apprête à être dévoilée d’ici peu, plus précisément le 7 novembre 2023, date d’ouverture du prochain salon de Milan. S’il était attendu qu’elle soit propulsée par le twin de 650 cm3 des Interceptor et Continental GT, c’est finalement un monocylindre moderne et inédit qui cadencera la machine.

D’une cylindrée de 451,65 cm3, ce nouveau moteur à injection électronique et refroidit par eau (une première chez le constructeur !) développerait 40 ch à 8000 tr/min et entre 40 et 45 Nm de couple.

Selon nos confrères de Motorradonline, le trail mesurerait 2 245 mm de longueur, 1 316 mm de hauteur et 852 mm de largeur, et se doterait d’un empattement de de 1510 mm. Le poids total à sec serait de 196 kg, soit 3 kg de moins que l’Himalayan 401.

Les premiers visuels parlent d’eux même : l’Himalayan 452 est équipée d’un éclairage LED, d’un garde-boue fixé en hauteur, d’une fourche inversée et d’un mono-amortisseur. Les jante à rayons de 21 et 17 (ou 18 ?) pouces sont chaussées par des pneus mixtes, soulignant le caractère off-road de la machine. L’équipement comprendrait également un ABS à double canaux, un compteur rond TFT et le fameux Royal Enfield Tripper (GPS) au guidon.

Quid du tarif ? On l’estime pile entre le prix d’une Himalayan 401 et d’une Interceptor 650, soit environ 6500 euros. Du reste, on vous donne rendez-vous le 7 novembre sur Motomag.com et notre chaîne YouTube pour en savoir plus !