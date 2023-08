Royal Enfield continue de teaser ses prochaines nouveautés. En plus d’une future moto électrique, il est aussi question d’une nouvelle base 450 cm3, dont l’Himalayan serait la première à en bénéficier. En rumeur depuis l’année dernière, la présentation de l’Himalayan 450 est attendue pour le 1er novembre 2023, en témoigne le court teaser vidéo publié par la firme indienne.

Royal Enfield Himalayan 450 : un moteur plus moderne

Ce nouveau monocylindre refroidi par liquide - et non par air comme toutes les motos du constructeur - développerait 40 ch. Une gain de puissance qui pourrait ravir les déçus de l’actuelle Himalayan 411 et ses 24 ch ! La moto se dote d’une fourche inversée et d’une roue avant de 21 pouces. Les débattements des suspensions sont également plus longs. Enfin, la moto semble bien équipée pour barouder sur routes et chemins : gros réservoir, bulle haute, barres de protection et large garde-boue avant.

Rendez-vous le 1er novembre pour en savoir plus, avec une probable présentation détaillée lors du salon de Milan 2023, entre les 7 et 12 novembre prochains !