Fort de sa progression avec +21% des ventes mondiales (225 368 unités vendues) au dernier trimestre 2023 par rapport à 2022 (d’avril à juin), Royal Enfield travaille d’arrache-pied en recherche et développement : une nouvelle base 450 cm3 - dont l’Himalayan serait la première représentante - et une première moto électrique. Kawasaki et ses Z e-1 et Ninja e-1, Honda ou encore Suzuki ne seront donc évidemment pas les seuls (gros) constructeurs à investir ce marché dans le futur.

Vers une Royal Enfield E-Bullet ?

La première moto électrique de Royal Enfield débarquerait d’ici 2 ans, soit en 2025, année d’interdiction des motos thermiques de moins de 150 cm3 en Inde. Et c’est Siddhartha Lal, PDG de la firme indienne, qui officialise la chose :

« Nous sommes à environ deux ans avant que le produit n’arrive sur le marché. Nous y travaillons très dur. Nos prototypes roulent ; nous avons encore le temps. Nous ne voulons pas arriver avec des choses à moitié cuites sur le marché, notre idée est d’être totalement novateur. Il ne s’agit pas de faire face à une compétition ; nous travaillons sur un paradigme complètement différent sur les véhicules électriques. Il faut du temps pour mettre en place quelque chose de vraiment fantastique. »

Cette première moto électrique sera bien siglée "Royal Enfield", contrairement Harley-Davidson qui s’était finalement dissocié du nom "LiveWire", devenu une marque à part entière.