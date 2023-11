Revu en profondeur en 2021 pour son passage aux normes Euro 5, le célèbre roadster 3 cylindres de Yamaha (voir notre essai), en passant Euro 5+, évolue également pour 2024 ! Si les performances restent les mêmes, à savoir 119 ch à 10 000 tr/min et 93 Nm à 7000 tr/min (moteur bridable à 47,5 ch pour les permis A2), la firme japonaise indique que les sonorités moteur ont été revues grâce à des conduits d’admission d’air raccourcis et une grille d’amplification acoustique située au-dessus du réservoir.

Yamaha MT-09 2024 : nouveau look, meilleure ergonomie

Le design de la gamme "Dark Side of Japan" a toujours fait débat. Mais au regard du succès des MT-07, MT-09 et MT-10, Yamaha semble tenir le bon bout. Pour autant, le constructeur cherche a faire évoluer sa patte esthétique avec la MT-09 2024.

La face avant dispose d’une nouvelle tête de fourche plus "cubique" avec un nouveau phare LED. Même topo pour la boucle arrière, disposant d’un nouveau feu LED et de carénages plus agressifs.

Grâce aux nombreuses modifications apportées, la position de conduite se veut plus sportive et ergonomique. Le réservoir a été repensé pour faciliter les mouvements du pilote.

Le guidon, réglable sur deux positions, est déplacé plus bas. Les nouveaux repose-pieds, également réglables sur deux positions, sont relevés de 9,5 mm et reculés de 30,6 mm. Enfin, la selle est scindée en deux parties en vue d’améliorer le confort du pilote et du passager.

Toujours dans un souci d’ergonomie, la moto reçoit des commodos redessinés, une nouvelle pédale de frein arrière et un nouveau sélecteur. Le freinage devrait être plus performant grâce à l’adoption d’un maitre-cylindre radial signé Brembo.

Coté suspensions, on retrouve une fourche inversée réglable de 41 mm et un amortisseur arrière KYB, disposant de nouveaux réglages d’usine. La liaison au sol est désormais assurée par des pneus Bridgestone Battlax Hypersport S23 M. Mais toutes ces améliorations ont un "prix" : la MT-09 2024 s’alourdit de 4kg tous pleins faits, en affichant 193 kg sur la balance.

Yamaha MT-09 2024 : une partie techno revue

Nouvel écran TFT connecté de 5 pouces, shifter de 3ème génération facilitant le passage des rapports, port USB C sous la selle... La Yamaha MT-09 2024 se bonifie également coté techno.

En plus d’un allumage des feux de détresse en cas de freinage d’urgence, les clignotants s’enrichissent d’un système permettant leur arrêt automatique. On retrouve un régulateur de vitesse, 3 modes de conduite (Sport, Street et Rain) et une IMU à six axes supervisant le contrôle de traction ajustable sur 3 niveaux, l’antiwheeling, le freinage ABS et l’antipatinage.

Prochainement disponible en concessions, la Yamaha MT-09 2024 sera proposée dans 3 coloris : noir, bleu et cyan. Le tarif n’a pas encore été communiqué.