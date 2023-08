L’inflation fait rage sur les prix des motos en Europe. Honda (et bien d’autres !) n’ont pas d’autres choix que d’augmenter leurs tarifs ! Mais Kawasaki de l’entend pas de cette oreille, pour sa gamme 650 cm3 du moins. Ainsi, les Z650, Z650RS, Ninja 650, Versys 650 et Vulcan S voient leurs prix baisser de 250 à 300 euros. Une bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs et intéressés !

Kawasaki 650 : les nouveaux tarifs 2023

Z650 (coloris noir) : 7 499€ (- 300€)

Z650 (coloris gris ou argent) : 7 599€ (- 300€)

Ninja 650 (coloris gris) : 8 099€ (- 300€)

Ninja 650 KRT Edition : 8 249€ (- 300€)

Z650RS (coloris noir) : 8 349€ (- 300€)

Z650RS (coloris vert) : 8 499€ ( - 300€)

Versys 650 (coloris or ou vert) : 8 899€ (- 250€)

Vulcan S (coloris noir) : 8 349€ (- 250€)

Vulcan S (coloris gris) : 8 549€ (- 250€)