Hormis Suzuki qui arrive tant bien que mal à maintenir ses tarifs, les constructeurs motos japonais semblent devoir suivre la courbe inflationniste, tout en essuyant les plâtres des coûts de logistique et de production liés aux pénuries de matières premières. Yamaha et Kawasaki ont récemment enregistré des hausses de prix, tout comme Honda, qui vient de publier sa nouvelle grille tarifaire.

Les motos et scooters 125, hormis la CBF125F, voient leurs tarifs augmenter de 50 à 200 euros, tandis que les motos de plus de moyennes et grosses cylindrés enregistrent quasi toutes des hausses de 100 à 300 euros. La nouvelle Honda Hornet par exemple, passe de 7800 euros à 7999 euros ! Même topo pour la gamme cross, dont les tarifs augmentent de 50 à 150 euros.

Honda, les tarifs motos et scooters 2023