L’inflation qui nous touche actuellement mène également la vie dure aux constructeurs moto. Ce constat est visible sur les tarifs, hélas peu épargnés par la hausse globale des coûts de production. Si Honda et Suzuki arrivent malgré tout à bien se positionner sur certains modèles (voir la nouvelle CB750 Hornet et la Suzuki SV650 2023), il semble difficile pour Yamaha de surmonter la crise. Ainsi, c’est la quasi intégralité du catalogue du constructeur qui se retrouve impacté.

Le prix de la MT-07 par exemple, best-seller en France, augmente de 400 euros (7999 euros). Seule la version "Pure", millésime 2022 passé entrée de gamme, conserve son tarif de 7 599 euros. Quand on supposait que la nouvelle Honda Hornet et ses 7800 euros, pourrait mettre une claque (même petite) au roadster Yamaha... Le scénario semble crédible ! Mais c’est aussi l’ensemble de la gamme MT qui est impactée, avec entre 100 et 900 euros de hausse tarifaire. Même topo pour les Tracer, Ténéré, XSR, R et les scooters de la firme.

Yamaha, les tarifs motos et scooters 2023