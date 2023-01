Hormis Suzuki et ses tarifs maintenus, la plupart des constructeurs n’ont visiblement pas d’autres choix que de rehausser leurs prix pour 2023 pour faire face à la vague inflationniste. Yamaha de prime abord, mais aussi Honda, BMW et Harley-Davidson. Kawasaki rejoint la tendance avec une hausse tarifaire globale de son catalogue. Si certains modèles sont épargnés (Z900 SE, Ninja 650, Ninja H2R), l’augmentation oscille entre 100 et 1050 euros selon le modèle !

Kawasaki, les tarifs motos 2023