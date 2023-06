Particulièrement attendues par les amateurs de 4 cylindres rageurs, les ZX-4R et ZX-4RR sont les héritières des petites sportives mythiques des années 90, ZXR 400 en tête. Le nouveau moteur Kawa développe 77 ch à 14.500 tr/min (jusqu’à 80 ch avec le Ram Air) et 39 Nm à 13 000 tr/min, avec un régime maximum de plus de 15 000 tr/min.

Les 189 kg tous pleins faits de la ZX-4R sont suspendus une fourche Showa SFF-BP et un amortisseur Back-link s’apparentant à celui de la Ninja ZX-10R. La ZX-4RR, plus orientée piste, se pare d’une fourche Showa réglable et hérite carrément du même amortisseur Showa BFRC-lite que la ZX-10R.

La ZX-4R débarquera en concession en octobre 2023 au prix de 8 899 euros. La ZX-4RR quant à elle, réclamera 9 599 euros.

Enfin, la ZX-6R 636 sonne le retour d’une moto très appréciée. Evincée du catalogue en 2019, elle nous revient mieux équipée et homologuée Euro 5. 124 ch à 13 000 tr/min (129 ch avec le Ram Air), 69 Nm de couple à 10 800 tr/min et 198 kg tous pleins faits sont les principales données à retenir. Le carénage est redessiné, des ailerons prennent place sur la face avant et l’éclairage est servi par des phares hybrides réflecteurs/projecteurs à LED.

La ZX-6R 636 sera disponible en concessions au mois d’octobre 2023 au tarif de 12 599 euros.