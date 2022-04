Après avoir été dévoilé au 38ème salon d’Osaka, les détails au sujet du nouveau café racer Honda se seront fait attendre ! Comme expliqué lors de notre présentation, la Hawk 11 sera propulsée par le twin de 1084 cm3 de la NT1100, cadencé par 102 ch à 7500 tr/min et 104 Nm de couple à 6250 tr/min. En revanche, point de boite de vitesse DCT : la moto ne sera proposée qu’en boite manuelle à 6 rapports.

Sans surprise, la moto hérite de la partie cycle de la NT1100, à savoir son cadre, ses suspensions, ses jantes de 17 pouces et son système de freinage. Pas de changement non plus coté hauteur de selle, qui culmine toujours à 820 mm. La nette différence se situe au niveau de l’empattement, passant de 1535 mm à 1510 mm. Même topo coté poids, où la moto est allégée à 214kg, contre les 238kg de la dernière routière Honda.

Honda Hawk 11 : un tarif d’environ 12 000 euros ?

La Honda Hawk 11 sera vendue le 29 septembre au Japon au tarif de 1,397,000 yens, soit environ 10 200 euros. Après importation et commercialisation, il est probable de voir son prix se situer aux alentours des 12 000 euros en Europe... Reste à savoir quand !