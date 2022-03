La Honda Hawk 11 est enfin là ! Après une vidéo teasing et quelques montages photos, le café racer Honda se dévoile pour la première fois au 38ème salon de la moto d’Osaka. L’occasion de découvrir ses lignes au fort cachet "Neo Sports Café", cher au constructeur japonais.

Honda Hawk 11 : du café racer et du twin

A l’instar des NT1100 et CMX 1100 Rebel, la Hawk 11 est propulsée par le bicylindre de l’Africa Twin (1084 cm3) délivrant 102 ch et 105 Nm de couple. Elle partage d’autres points techniques avec la NT1100, tels que le cadre, le bras oscillant et le freinage.

Néanmoins, nous ne savons pas encore si la moto pourra s’agrémenter du système DCT (Dual Clutch Transmission), qui équipe actuellement les NT1100 et Africa Twin. Le châssis devrait s’apparenter à celui de la NT1100, c’est à dire une orientation routière avec des jantes de 17 pouces chaussées en 120/70 à l’avant et 180/55 à l’arrière.

Coté électronique, la moto reçoit 4 modes de conduite, un contrôle de traction, un ABS en virage et un frein moteur ajustable.

Plus de détails à venir lors du 49ème Tokyo Motor Show, où la Hawk 11 posera également ses roues. Sa sortie en concession est annoncée pour l’automne prochain au Japon. Une sortie mondiale suivra-t-elle ?