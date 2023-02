Buell dévoile son nouveau Super Cruiser !

Malgré une histoire en dents de scie, Buell a visiblement un vrai plan pour sa relance avec un total de 5 motos ! Car après le retour de ses 1190 SX / 1190 RX (rebaptisée Hammerhead 1190 RX en 2021) et la présentation de ses Supertouring 1190 et Baja Dune Racer, c’est désormais un power cruiser inédit qui reçoit le gros v-twin Rotax : le Super Cruiser 1190. Les Triumph Rocket 3 et Ducati Diavel V2 n’ont qu’à bien se tenir !

Super Cruiser : le power cruiser selon Buell

Pour concevoir sa nouvelle moto, EBR (Eric Buell Racing) a fait appel au préparateur bien connu qu’est Roland Sands. Au coeur de la machine, on retrouve donc le V-twin de 1190 cm3 développant 175 ch pour 140 Nm de couple. Le poids annoncé est de 202 kg.

Point d’autres caractéristiques techniques à se mettre sous la dent ; Buell reste assez discret sur les autres specs de sa moto. On peut tout de même remarquer la présence de jantes de 17 pouces, d’un bras oscillant typé roadster qui n’est pas sans rappeler ceux des Buell XB9 et XB12, d’un gros disque de frein avant de 386 mm pincé par un étrier 8 pistons et d’une ligne d’échappement signée SC-Project.

Tout comme les Supertouring 1190 et Baja Dune Racer, la Buell Super Cruiser est annoncée pour 2025. Si aucun tarif n’a encore été annoncé, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel de Buell. Quant à une sortie chez nous, avec les normes antipollution Euro 5 en vigueur, rien n’est moins sûr...