Après une orientation vers l’électrique avec la marque Fuell, Erik Buell laisse libre cours à sa marque. Outre le roadster 1190SX et l’hypersport 1190RX Hammerhead, la firme américaine s’oriente vers de nouveaux horizons...

Buell Supertouring 1190 et Baja Dune Racer : du voyage sportif et du tout-terrain

On en parlait l’année dernière sur Motomag : Buell mise sur un catalogue de 4 motos. Parmi elles, on note l’apparition d’une déclinaison "Supertouring" de ses actuelles 1190 de 185 ch. Valises, bulle haute et position droite calibrent la moto pour le voyage. Le constructeur américain annonce qu’elle serait la voyageuse la plus "rapide du monde". Rien que ça !

Toujours dans la démesure, la Baja Dune Racer est une moto de cross propulsée par un V-twin de 175 ch (ouch !). La moto se dote d’un cadre treillis et d’un long bras oscillant pour affronter les courses de rallye-raid Baja 1000.

La Buell Supertouring 1190 arriverait en fin d’année au tarif de 21 995 $, soit environ 20170 €. Quant à la Baja Dune Racer, encore en phase de conception, elle devrait débarquer courant 2023 au tarif de 19 995 $ (18 370 €).

Crédit photo : Buell Motorcycle