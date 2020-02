L’Angleterre déploie elle aussi ses « Zones à Faibles Emissions » (ZFE), baptisées « Clear Air Zone » (CAZ) dans la langue de Shakespeare. Fidèle à la pratique ayant cours au Royaume-Uni, les véhicules les plus polluants ne sont traditionnellement pas interdits de circulation dans la « Zone air propre » mais payent une taxe (parfois conséquente) pour y accéder.

Dans sa réflexion sur l’amélioration de la qualité de son air, le conseil de Bath (comté du Somerset au Sud-Ouest de l’Angleterre) a choisi d’autoriser la libre circulation des 2-roues motorisés. La demande est pour l’heure en attente de l’approbation du gouvernement.

Des taxes à venir, mais pas pour tous

La nouvelle est moins bonne pour les taxis, camionnettes, cars, autobus et poids lourds, qui devront s’acquitter d’une taxe de 9 à 100 £ (de 10 à 118 €) par jour, selon la catégorie du véhicule et son niveau d’émission. Initialement visés par la mesure, les véhicules particuliers ont évité de justesse la taxation suite à des contestations majeures des intéressés. Pour des raisons économiques - sans doute pour préserver la santé financière des entreprises en centre-ville - le Conseil de Bath a visiblement revu sa copie.

Il n’y aura donc pas de restrictions pour les véhicules particuliers. Seule contraintes pour les voitures de plus de 18 ans : s’inscrire au registre du Conseil, pour éviter la vidéo-verbalisation dans la Zone Propre par le Big Brother anglais.

Aucune restriction pour la moto

D’après le site officiel du Conseil de Bath, les motos ne seront pas concernées par ces mesures, à l’instar des véhicules de collection. La forte mobilisation des militants du MAG (Motorcycle Action Group UK) à Birmingham a fait son bonhomme de chemin dans l’esprit des élus anglais : taxer les motards aurait sans doute provoqué un nouveau tollé avec un argumentaire solide de la « FFMC anglaise » en retour de flamme.

Le choix de l’équilibre

« Beaucoup de travail a été accompli pour parvenir à ce point, et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à nos consultations et ont eu leur mot à dire. Il s’agit d’un processus complexe et je suis heureuse que l’analyse de rentabilisation finale, soumise au gouvernement, établisse un équilibre pour la ville, ses résidents et ses entreprises. C’est, bien sûr, la première étape de notre ambition de rendre Bath plus propre et plus verte pour tous » a déclaré la conseillère Dine Romero

Décision du gouvernement oblige, tout reste encore à jouer, mais cette demande est de bon augure pour les motards de cette région anglaise.

© photo : krystianya / pixabay