Cet évènement a été l’occasion :

de discuter des difficultés et contraintes du circuit Carole avec Jules Cluzel,

de découvrir les adaptations spécifiques effectuées sur la machine #16 par le GMT 94 suite à l’opération de Jules Cluzel,

d’en savoir plus sur la préparation d’une machine pour tenter un record de piste,

de revenir sur les aléas de ces journées d’entraînement sur le circuit francilien avec Jules Cluzel,

de comprendre les spécificités du Championnat Mondial de Supersport,

et de connaître les projets à court et long terme du GMT 94.

Nous remercions le circuit Carole et le GMT 94 de nous avoir ouvert leurs portes et paddocks et tout particulièrement Jules Cluzel, pilote en Championnat du Monde de Supersport, Rémi Guyot, coordinateur du team et Grégory Rebeyrat, chef mécanicien pour leur disponibilité.