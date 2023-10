Le conflit russo-ukrainen (et la pandémie liée au Covid-19 avant lui) a placé le constructeur de side-car russe Ural en grande difficulté. Une situation qui a entrainé le déménagement de sa production au Kazakhstan. Pour autant, la firme maintient son cap et opère quelques changements stratégiques.

Depuis le 1er octobre 2023, Ural s’occupe directement de la distribution de l’ensemble de ses side-cars en France. Le constructeur passe par sa filiale IMZ-Ural Spain s.l., située à Barcelone. Celle-ci s’occupait déjà de la distribution des side-cars Ural sur les marchés espagnols, portugais, anglais et Irlandais. Sébastien Lecerf, spécialiste des motos attelées en France, est nommé directeur des ventes pour le marché français. Cette réorganisation devrait simplifier et fluidifier l’acheminement et la livraison des machines.

Ilya Khait, Président et Directeur Général d’IMZ-Ural Group Inc :

« Après des années difficiles marquées par la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et les difficultés d’approvisionnement, nous avons décidé de poursuivre la dynamique amorcée avec le déménagement de notre usine au Kazakhstan en restructurant notre distribution en Europe. La France est un pays très important pour nous depuis plus de vingt ans. Nous voulons renforcer la confiance de nos concessionnaires et faire découvrir tout le potentiel de nos nouveaux modèles à toutes celles et tous ceux qui, en France, veulent élargir leurs horizons ou ressentir le frisson de l’aventure au quotidien. Nous avons étudié les différentes options et nous avons décidé que le meilleur plan d’action serait de nommer un Directeur des Ventes dédié à la France et de gérer directement la distribution par le biais de notre propre filiale en Europe du Sud »

Sébastien Lecerf, Directeur des Ventes pour la France :

« Ural en France, c’est déjà vingt ans d’histoire, de chemins de traverse et d’aventures humaines. Notre objectif est de faire de nos side-cars le meilleur moyen de transformer les rêves d’aventures en émotions intenses et en souvenirs inoubliables. Nous voulons donner à la marque la place qu’elle mérite dans notre pays (...) aujourd’hui, nous réalisons un premier pas important avec cette nouvelle structure directement soutenue par le fabricant. En ajoutant à cela notre expérience et une vraie compréhension du marché français, on rassemble tous les ingrédients pour engager Ural sur la bonne voie pour les vingt prochaines années ! »

Nos émissions side-cars Ural