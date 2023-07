Partenaire du géant indien Bajaj depuis 2020, Triumph dévoile enfin les fruits de cette collaboration ! Alors que 3 motos étaient en rumeurs suite à un dépôt de noms aux Etats-Unis, c’est finalement deux machines qui verront le jour cette année : un roadster avec la Speed 400 et un scrambler avec la Scrambler 400 X. Sachant qu’elles seront commercialisées en Europe, en Inde et en Asie, Royal Enfield (ou même BSA !) a-t-il du souci à se faire sur le segment des moyennes cylindrées néo-rétro ?

Triumph Speed 400 2023 : la mini-Speed Twin mono

La Speed Twin 900 (anciennement Street Twin) n’est pas accessible à toutes les bourses (9 895 euros). Même topo pour la Trident 660, certes plus accessible coté tarif, mais réclamant tout de même 8 695 euros. De fait, la Triumph Speed 400 arrive à point nommé pour les motards à la recherche d’un roadster néo-rétro moins onéreux. Si le tarif n’a pas encore été communiqué, on peut d’ores et déjà l’imaginer aux alentours des 6000 euros.

Esthétiquement, on retrouve ce qui fait le sel de la Speed Twin, et plus globalement des Triumph Modern Classic : forme du réservoir, pads latéraux, silhouette du moteur siglé Triumph, rétroviseurs en bout de guidon et phare rond. En revanche, point de bicylindre ici : c’est un monocylindre inédit de 398 cm3 refroidit par liquide qui prend place au coeur de la machine.

Baptisé "TR" (Trophy) en hommage aux anciens monos Triumph de compétition, il développe 40 ch à 8 000 tr/min pour 37,5 Nm de couple à 6 500 tr/min. Des valeurs qui le rendent nativement éligible au permis A2. Ce nouveau moteur s’accole d’une boite de vitesses 6 rapports et d’un embrayage assisté.

Le nouveau cadre est suspendu par une fourche inversée de 43 mm (140 mm de débattement) et d’un monoamortisseur réglable (130 mm de débattement). La liaison au sol est servie par des jantes légères en aluminium de 17 pouces chaussées par des pneus Metzeler Sportec M9RR. Un disque avant de 300 mm équipé d’un étrier radial à 4 pistons et un disque arrière de 230 mm doté d’un étrier flottant assurent le freinage. Se voulant accessible à tous, la Speed 400 dispose d’une hauteur de selle de 790 mm et d’un poids tous pleins faits de 170 kg. Le réservoir affiche 13 litres de contenance.

Coté techno, Triumph n’a pas boudé sa petite machine : éclairage full LED, compteur analogique et écran LCD (compte-tours, jauge à essence, indicateur de rapport engagé), prise USB, ABS Bosch, accélérateur ride-by-wire et contrôle de traction.

Construite en Inde, en Thaïlande et au Brésil, la Triumph Speed 400 est programmée pour décembre 2023 en France.

Triumph Scrambler 400 X 2023 : la baroudeuse indo-anglaise

Développée sur la même base que la Triumph Speed 400 (moteur et châssis), la Scrambler 400 X se distingue par de nombreux ajustements pour faire honneur au style scrambler. L’empattement est plus long, la selle est plus haute (835 mm), le débattement des suspensions est plus grand, et la roue avant de 17 pouces est troquée contre une roue de 19. Les pneus, toujours signés Metzeler, changent également pour des Karoo Street offrant plus de polyvalence.

Le guidon, le levier de frein et les repose-pieds s’élargissent pour peaufiner la maniabilité hors piste. Le freinage est également modifié, avec un ABS déconnectable et un disque de frein avant plus large que sur la Speed 400 (320 mm). En revanche, le poids tous pleins faits s’alourdit de 9 kg et affiche 179 kg sur la balance.

La Scrambler 400 X se distingue aussi coté look, en témoignent ses pare-mains, son sabot moteur, son échappement typé scrambler et sa grille de phare.

Tout comme la Speed 400, la Scrambler 400 X sera commercialisée en décembre 2023 dans nos contrées à un tarif inconnu pour le moment.