Triumph, connu pour ses motos de moyennes et grosses cylindrées, souhaite explorer d’autres horizons : la moto électrique avec la Triumph TE-1, la motocross et les petites et moyennes cylindrées néo-rétro en collaboration le géant indien Bajaj. Sur ce dernier point, les fuites et photos volées filent sur le net, au point d’imaginer que les fruits de cette alliance seront présentés sous peu.

Triumph Adventurer, Hurricane et Street Tracker

Les noms récemment déposés aux Etats-Unis - Adventurer, Hurricane et Street Tracker - désigneraient-ils les futures motos indo-british ? Mystère ! A l’origine, l’Adventurer était un custom / cruiser de 900 cm3 commercialisé dans les années 90 jusqu’en 2001. Elle se basait sur la Triumph Thunderbird de la même époque. La X-75 Hurricane était elle aussi un cruiser - devenu mythique - produit en petites quantités pour le marché américain dans les années 70. Quant à la Street Tracker, peut-on imaginer - au hasard - un scrambler typé "Flat Track" siglé Triumph ?

Prototype de ce que serait l’une des futures motos Triumph-Bajaj

Beaucoup de questions pour si peu de réponses. Bien que rien ne soit encore établi, il y a des chances que ces nouvelles dénominations concernent les futures motos de l’alliance Triumph-Bajaj. Elles se distingueraient ainsi des motos "premium" de la firme, telles que les Bonneville, Speed Twin et autres Scrambler. En tout cas, si l’on considère le succès de Royal Enfield, le retour de BSA et la prochaine arrivée de Triumph, la bataille s’annonce rude sur le segment des petites et moyennes cylindrées indo-anglaises !

Source : Cycle World