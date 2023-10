Les motos issues de l’alliance Triumph-Bajaj, de simples rumeurs ? Et bien non ! Dévoilées en juin dernier, les Speed 400 et Scrambler 400 X sont propulsées par un monocylindre de 399 cm3 développant 40 ch à 8 000 tr/min et 37,5 Nm de couple à 6 500 tr/min.

Electroniquement, les deux motos sont bien dotées, sans superflu : éclairage full LED, accélérateur électronique ride-by-wire, contrôle de traction, ABS Bosch (désactivable sur le Scrambler X pour le tout-terrain), prise USB et compteur analogique / LCD disposant d’un compte-tours, d’un indicateur de rapport engagé et d’un indicateur d’autonomie restante.

Nativement compatibles avec le permis A2, elles se veulent accessibles, en témoignent leurs poids modérés de 170 kg pour la Speed 400 et de 179 kg pour la Scrambler X. Même topo pour la hauteur de selle qui culmine à 795 mm sur la Speed et 835 mm sur la Scrambler.

Mais l’accessibilité ce situe également coté tarifs : à partir de 5695 euros pour la Speed 400 et 6 395 euros pour la Scrambler 400 X. Des prix très attractifs, qui frappent plutôt fort sur la concurrence néo-rétro. Pour rappel, une Royal Enfield HNTR (Hunter) 350 s’affiche à partir de 4 490 euros. Chez Kawasaki, la Z400 est donnée contre 6440 euros.

Ces deux nouvelles Triumph - qui associent tarifs accrocheurs, équipements honorables et performances honnêtes - s’annoncent-elles comme un futur succès chez nous, tout comme en Inde ?

Paul Stroud, directeur commercial de Triumph Motorcycles :

« Nous voulons rendre ces motos aussi accessibles et compétitives que possible, et nous espérons que ces prix surprendront et enthousiasmeront les clients potentiels sur tous les marchés. Nous pensons offrir une valeur incroyable, à la fois en termes de prix d’achat initial et de coût global de possession (...) Les commandes affluent déjà et les deux modèles arriveront chez les concessionnaires à partir de janvier. Nous sommes convaincus qu’une toute nouvelle génération de pilotes Triumph profitera bientôt du style, de la qualité et des performances emblématiques de Triumph. »