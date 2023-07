Les fruits de la collaboration entre Triumph et le géant indien Bajaj se seront fait attendre ! La fin du suspens a été actée le 27 juin dernier, avec un roadster et un scrambler mid-size : les Triumph Speed 400 et Scrambler 400 X, inspirées de la gamme Triumph Modern Classic. Propulsées par un monocylindre inédit de 399 cm3 développant 40 ch à 8 000 tr/min et 37,5 Nm de couple à 6 500 tr/min, elles sont les nouveaux tickets d’entrée chez la firme de Hinckley.

La Speed 400 étant proposée au prix réduit de 223 000 roupies (environ 2 400 euros) pour les 10 000 premières précommandes, le succès de l’opération est fulgurant : l’ensemble des motos sont d’ores et déjà réservées en Inde... jusqu’à placer les futurs intéressés sur une file d’attente qui s’étalerait sur 12 à 16 semaines !

"Nous sommes ravis de la réponse écrasante que nous avons reçue après le lancement. Une précommande de 10 000 motos en si peu de temps est sans précédent et témoigne de la confiance inébranlable que les pilotes ont placée en Bajaj Auto et Triumph Motorcycles, commente Rakesh Sharma, directeur de Bajaj Auto dans un communiqué. Nous tenons notre promesse de fabriquer des motos exceptionnelles qui captivent les pilotes par leurs performances, leur design et leur technologie."

Les deux nouvelles Triumph - dont on attend toujours les tarifs français - sont attendues pour la fin de l’année en Europe.