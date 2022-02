Triumph n’en est pas à sa première collaboration. La Triumph Tiger 900 de 007 fait partie des nombreux exemples. Cette fois-ci, c’est l’horloger suisse qui s’associe avec Triumph. L’été dernier, les deux marques annonçaient leur partenariat en promettant des surprises pour 2022. Ainsi, deux éditions limitées sont dévoilées : la moto Speed Twin Breitling et la montre Top Time Triumph.

La Speed Twin Breitling aux couleurs de la Thunderbird de 1951

Coté look, la Speed Twin arbore un coloris bleu et un "pinstripping" sur le réservoir, inspirés par la peinture originale de la Thunderbird de 1951. Le roadster classique reçoit une selle noire en cuir surpiquée et perforée. Pour souligner la collaboration avec l’horloger suisse, les compteurs adoptent le style des chronographes et le logo Breitling est usiné sur les carters.

Pour la partie mécanique, la Speed Twin Breitling bénéficie des mêmes améliorations apportées au millésime 2021.. Elle s’équipe de deux amortisseurs arrière Öhlins réglables et vêtus de noir.

Du côté des montres, l’horloger Breitling propose sa montre Top Time avec un cadran bleu acier aux coloris de la moto. Elle se voit dotée d’un bracelet en cuir perforé rappelant le thème des sports mécaniques. Les logos des deux marques sont présents sur le cadran tandis que le dos de la montre reçoit une gravure du twin parallèle Triumph. Ce modèle est décliné en deux éditions : l’une est réservée aux acheteurs d’une Speed Twin Breitling et permettra d’obtenir le même numéro de série sur la montre et la moto. L’autre version quant à elle, est disponible à tous.

La Triumph Speed Twin Breitling n’est produite qu’à "270" exemplaires dans le monde, clin d’œil au calage à 270° du célèbre twin britannique. Seulement 35 modèles sont réservés pour la France. Chaque modèle est numéroté sur le guidon et livré avec son certificat d’authenticité signé des patrons des deux marques.

Pour s’offrir l’ensemble, il faudra débourser 24 290 €, soit 19 000 € pour la Speed Twin Breitling et 5 290 € pour la Top Time Triumph.