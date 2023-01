Après la Suzuki Katana en 2019, c’est la mythique Suzuki Hayabusa (voir notre essai) qui a fait son retour au catalogue du constructeur en 2021. Une excellente machine, en adéquation avec le caractère si particulier des précédents modèles de 1999 et de 2008. Mais modèle exclusif et onéreux oblige, le faucon pélerin ne bouleverse le classement des meilleures ventes 2022. Pour autant et après avoir dévoilé l’édition limitée "Bol d’Or", Suzuki réhabille le millésime 2023 de sa sportive musclée avec 3 livrées inédites : noir/gris, gris anthracite/rouge et blanc/bleu.

Le millésime 2023 de l’Hayabusa est d’ores et déjà disponible en concession Suzuki. Et bonne nouvelle, son tarif (19 199 euros) n’augmente pas en 2023, comme l’ensemble du catalogue Suzuki.