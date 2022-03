Après des rumeurs, de photos "volées" et autres dépots de brevets, Royal Enfield présente enfin son scrambler ! Pour rappel, la Scram 411 hérite du moteur de l’Himalayan (monocylindre de 411 cm3) de 25 ch à 6 500 tr/min pour 32 ​​Nm de couple à 4 500 tr/min. Une nouvelle moto idéale pour débuter en A2 ?

Royal Enfield Scram 411 : urbaine la semaine, tout-terrain le week-end

Le "crossover ADV" qu’est la Scram 411 reçoit une roue de 19 pouces à l’avant contre 17 pouces à l’arrière. Elle voit sa garde au sol s’abaisser de 20 mm et sa hauteur de selle de 5 mm par rapport à son alter-ego trail. Cette différence s’explique en partie par la course réduite du ressort avant (de 200 à 190 mm) et ses jantes raccourcies de 5 cm. Celles-ci sont chaussées de pneus à usage mixte, pensés pour rouler sur l’asphalte comme sur les gravillons.

La selle en deux parties de l’Himalayan est troquée contre une assise d’un seul tenant, annoncée comme plus confortable. Le porte-bagages typé trail disparait au profit d’une poignée passager, tandis que les garde-boues sont modifiés. Le réservoir quant à lui, reste le même avec une contenance de 15 litres. Coté freinage, la moto se munit de deux disques avant et arrière avec ABS à double canal.

À son bord, l’instrumentation offre un compteur journalier, une horloge, un témoin de rapport engagé, une jauge à essence avec témoin de réserve et un programme de rappels d’entretiens périodiques. On retrouve également le compteur GPS "Royal Enfield Tripper" - déjà présent sur l’Himalayan et la Meteor 350 - équipé de série.

En dépit de son look d’aventurière, Royal Enfield insiste sur sa vocation urbaine :

« La plupart des scramblers se concentrent uniquement sur l’esthétique et le look, explique Mark Wells chef du design chez Royal Enfield. Lorsque nous avons commencé à travailler sur la Scram 411, nous étions déterminés à créer une moto qui serait distincte dans sa conception et son objectif, et qui apporterait le meilleur des capacités routières à la conduite urbaine. Avec son look et son design simples, ses couleurs ludiques et sa conduite accessible, la Scram 411 est le crossover ADV ultime pour l’environnement urbain. »

La Scram 411 posera ses roues en Europe dès le mois de mai 2022. Hélas, son tarif n’a pas encore été communiqué.