Piaggio parie sur l’électrique en Inde.

Fin 2019, la firme italienne a présenté à New Delhi une nouvelle version de son illustre triporteur Ape (« abeille » en italien). L’Ape E-City se distingue par sa motorisation 100 % électrique. Il devrait être proposé à un prix similaire à la version essence et disposerait d’un système de batteries remplaçables en quelques minutes.

Un changement radical pour ce véhicule présenté à Milan en 1946, la même année que la fameuse Vespa (« guêpe » en italien).

Piaggio, une solution pour les Indiens

Le but de cette décision historique ? Investir le marché indien des nouvelles mobilités. Avec son Ape E-City, Piaggio entend apporter une réponse à la demande grandissante de mobilités innovantes et durables de l’Inde.

Le marché est très prometteur. Actuellement évalué à 71 millions de $ US (63 millions d’€), il devrait atteindre les 700 millions de $ d’ici 2025. Ce marché est dynamisé par le gouvernement indien qui veut promouvoir l’électrique comme en atteste le programme Fame (Faster Adoption and Manufacturing of [Hybrid &] Electric Vehicles in India), initié dès 2015.

Le gouvernement dans le coup

Pour booster les ventes de véhicules électriques, le gouvernement a abaissé l’équivalent de notre TVA à 5% (au lieu de 12% habituellement). De quoi inciter Piaggio à s’implanter sur ce marché.

Reste à voir si la sauce électrique va prendre dans le pays et aider Piaggio a assoir ses positions. Fin septembre 2019, le constructeur italien revendiquait la vente de 142 500 véhicules commerciaux en Inde et une augmentation de son chiffre d’affaires de 5,6 %. Le groupe est déjà leader sur le segment des véhicules cargo avec 42,9 % de part de marché en Inde.

Il ne s’agit d’ailleurs pas de la première incartade du constructeur dans le domaine de l’électrique ou de l’hybride. Piaggio a déjà dévoilé un MP3 Hybrid... en 2009. Nous l’avions testé, sans être véritablement convaincus par cette technologie. Gageons qu’en une décennie, cette dernière aura sensiblement évolué.