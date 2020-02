Un peloton fou lancé sur un circuit technique de 800 mètres de glace enchaînant virages en épingle et lignes droites rapides où les motos filent à 120 km/h... Le combat permanent que se livrent les pilotes pendant les 10 tours de la seule épreuve diurne du Trophée Andros a de quoi tenir en haleine les spectateurs venus nombreux et en famille à Serre Chevalier.

Les 20 pilotes engagés (19 hommes et 1 femme), issus de l’endurance, de la vitesse, de l’enduro ou du supermotard, ont assuré un spectacle de haut vol où le fort esprit de compétition ne prend jamais le pas sur la volonté de maintenir une ambiance conviviale et amicale dans les « stands ». Sous la tente de l’organisation de course, tous sont réunis autour de leur machine et n’hésitent pas à s’entraider et à se conseiller mutuellement. Un bel esprit autour d’une passion commune.

Comme les courses s’enchaînent avec une alternance entre le e-trophée Andros 100% électrique et les épreuves motos thermiques, il faut vite remettre les machines en condition de course. Elles souffrent beaucoup du froid et de la glace. Les équipes aiguisent soigneusement les clous des pneus qui permettent de conserver un minimum d’adhérence sur la glace.

Les machines engagées proviennent des catalogues cross ou enduro des constructeurs (Husqvarna, KTM, Kawasaki, Honda, Sherco et Yamaha). Les cylindrées vont de 125 à 300 cm3 pour les 2-temps. En 4-temps, où les bicylindres sont admis, elles peuvent atteindre 400 cm3. Côté quincaillerie, les pneus avant de 21’ accueillent 248 clous, quand l’arrière en reçoit 274. Feux avant et arrière sont de rigueur pour la conduite de nuit.

Au cumul des points, Maxime Emery (#1 - Husqvarna) repart vainqueur de la journée à Serre Chevalier avec, à ses côtés sur le podium, le Briançonnais Julien Colomban (#17 Sherco) qui remporte la Super Finale devant son public et Germain Vincenot (#14 Honda) sur la 3e marche.

Clin d’oeil à l’organisation et au staff du circuit de glace pour l’accueil qu’ils nous ont réservé et au pilote Johan Wang-Chang pour les informations techniques.