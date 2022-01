Environ 300 participants répartis entre hôtels, gîtes et pour les moins frileux, en Canadiennes, se sont retrouvés dans ce village typique : maisons traditionnelles en bois, cadrans solaires, fontaines gelées et église classée aux monuments historiques. Le lieu culmine à 2042 mètres, d’où son surnom : « le pays où le coq picore les étoiles ».

Petit bivouac sous un moment de soleil

Restriction sanitaire oblige, pas de vin et chocolat chaud habituellement offert par la municipalité.

« Frais » avez-vous dit ?

Qui a dit qu’il n’y avait que des vieilles Marmottes dans les hivernales ? Ici Blandine et Yannick qui ont déjà plusieurs participations et même un voyage au Cap Nord avec leur Ural

Moins 10° la nuit pour atteindre une température à peine positive au plus chaud, météo changeante, alternance soleil, neige, une bonne année certes, mais un peu fraîche...

Des purs et durs

Eric Boudinet de Poitiers (dit Boubou) interviewé par l’équipe Motomag sur son voyage au Cap Nord. Retrouvez bientôt le reportage en vidéo sur le site.

En s’approchant des feux de camps, on s’aperçoit rapidement que la plupart sont des purs et durs. Beaucoup n’en sont pas à leur première hivernale : Elefantreffen (Allemagne), Pinguinos ( Espagne ), Krystall Rally (Norvège), le Cap Nord et ses aurores boréales, etc.

Place réservée à Thierry (directeur de Motomag). Lui aussi a trempé sa chemise ...

Ce fut un week end chargé en amitiés, partages et d’images plein la tête.

Rendez-vous début janvier 2023 pour cette nouvelle hivernale des Marmottes et sur la page facebook officielle de l’évènement.