Il ne manquait à pas à grand monde, mais Yamaha le ressort tout de même pour 2023 : la Niken, OVNI à trois roues de la galaxie moto, hérite du tout dernier moteur CP3 Euro5 déjà connu sur les MT-09 et Tracer 9, avec une petite révision générale pour la mettre au goût du jour. Coup de sabres dans l’eau ?

Yamaha Niken GT 2023 : Euro 5 et mise à jour technique

« Ni vu, Nikenu », a osé Pierre, notre redacteur en chef adoré et grand spécialiste du jeu de mots (parfois vaseux !), tandis que nous devisions en attendant de recevoir le dossier de presse de la fameuse Niken… Yamaha peut difficilement nier l’échec commercial de cette moto, malgré d’indéniables qualités au demeurant, depuis sa sortie en 2019.

Il est donc légitime de se demander pourquoi elle revient au catalogue en 2023 après avoir disparu par la petite porte, au moment du passage fatidique à Euro 5, en 2021. Pour continuer à fournir les motos des tours cyclistes européens peut-être ?

Bref, la revoilà, elle n’a pas dit son dernier mot, fièrement campée sur ses deux roues avant articulées autour d’un système Ackerman, avec la dernière évolution du généreux 3-cylindres, en 890 cm3 et Euro 5, avec quelques ajustements spécifiques. Plus de puissance et de couple, ça ne pourra pas faire de mal pour propulser le gabarit du bébé (le modèle 2019 pesait 267 kg TPF, nous n’avons pas le poids de la version 2023).

Un pare-brise réglable à la main, un quickshifter à la montée et à la descente, c’est aussi plutôt bienvenu sur une routière, de même que l’écran TFT avec le GPS Garmin (sur abonnement). On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher !

Yamaha Niken GT 2023 : l’essentiel

Dernier moteur 890 cm3 CP3 EU5 plus puissant

Écran TFT couleur de 7 pouces, connecté

GPS intégré Garmin (via appli Motorize sur abonnement)

Modes de conduite revus (Sport, Street, Rain)

Antipatinage à 2 niveaux + OFF

Nouvel accélérateur électronique

Commandes au guidon redessinées

Nouvelles poignées chauffantes

Nouveau quickshifter up&down

Nouvel embrayage antidribble assisté

Nouvelle bulle réglable (sur 7 cm)

Nouvelle selle confort pour le pilote

Cadre principal redessiné

Amortisseur et biellettes revus

Admission et filtre à air revus

Échappement modifié pour E5, garde au sol améliorée

Nouveau radiateur

Sacoches rigides avec nouveaux supports de fixation

Coloris : noir/bronze

Yamaha Niken GT 2023 : fiche technique

Moteur : Trois-cylindres en ligne à refroidissement liquide, 890 cm3, 119 ch (87,5 kW) à 10 000 tr/min, 93 Nm à 7000 tr/min

Réservoir : 18 litres

Poids : NC,

Hauteur de selle : NC