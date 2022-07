Des rumeurs depuis deux ans et quelques semaines de teasing plus tard, la BMW G 310 RR complète enfin la gamme de petites cylindrées de la firme bavaroise !

Déclinaison sportive des G 310 GS et G 310 R, la G 310 RR est le nouveau fruit de l’alliance entre BMW et le géant indien TVS Motor. Elle est d’ailleurs - pour l’instant ! - uniquement destinée au marché indien.

BMW G 310 RR : la S 1000 RR de poche

La G 310 RR n’a évidemment rien d’un foudre de guerre. Elle est propulsée par un monocylindre de 312 cm3 développant 34 ch pour 27,3 Nm de couple.

Mais elle pourrait satisfaire les permis A2 rêvant de rouler sur une mini S 1000 RR peu onéreuse à l’achat. En effet, la moto est annoncée à partir de 3500 euros en Inde, et à 3750 euros dans sa livrée blanche, bleue et rouge typée "BMW Motorsport". On imagine qu’elle s’afficherait dans les 5000 euros si elle posait ses roues en France.

Qui dit BMW, dit "standing" d’équipements. La moto reçoit un écran TFT couleur de 5 pouces, 4 modes de conduite (Track, Sport, Urban, Rain), une poignée de gaz électronique (ride-by-wire), un éclairage full leds et une boite 6 rapports avec embrayage anti-dribble. Enfin, la moto affiche seulement 174 kgs tous pleins faits sur la balance.

Les KTM RC 390, Yamaha R3 et Ninja 400 ont-elles du soucis à se faire ?