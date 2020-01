Il est sorti et ça se fête... L’incontournable et attendu « Calendrier des moto-clubs et des grands événements motocyclistes de l’année », réalisé par l’équipe de choc de la radio Kiqincoup Tétoupal, a cartonné. Le lancement a eu lieu ce samedi 11 janvier au village moto de Seclin dans le désormais bien connu Trianon, ce « Magic Mirror » de bois et de tentures rouges à l’atmosphère si particulière. Ambiance motarde et musicale donc pour découvrir ce nouveau millésime du calendrier, le 20e.

Une collaboration artistique fidèle

Le calendrier K1C est distribué par la fine équipe de « diffuseurs » dans les bonnes enseignes du Nord de la France et de la zone frontalière de la Belgique. Pour fêter dignement son 20e anniversaire, le calendrier reprend certaines des couvertures qui ont fait le succès des éditions antérieures. Que de temps depuis la première édition ! Un bel hommage rendu à tous ces illustrateurs qui apportent leur contribution en livrant, année après année, leur interprétation de la moto.

Toute l’info

Vous trouverez dans ces 67 pages tout ce qui concerne les événements sportifs et associatifs dans les Hauts-de-France et bien au-delà. Le calendrier comporte aussi une partie rédactionnelle avec, par exemple, des portraits de ceux qui vivent leur passion et la font partager. Les dessins humoristiques de Fred, les peintures à l’aérographe d’Émeline, les magnifiques dessins de Jean Bastiani, Baudoin Deville et John Savage illustrent ce calendrier 2020 qui fait la synthèse de 20 ans de présence auprès des motards.

Gratuit

Il est important de rappeler que ce calendrier est gratuit grâce aux annonceurs, qu’ils s’agissent de professionnels ou de moto-clubs de la région. Vous le trouverez dans tous les principaux lieux motards du Nord. Peut-être aurez-vous également la chance de le trouver quelque part en France, au détour d’une balade dans un bouclard ou un point d’étape moto.

Sans attendre, vous pouvez déjà télécharger sa version PDF sur le site K1C