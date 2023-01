Harley-Davidson dévoile une nouvelle version de sa Nightster 975 (voir notre essai), déclinaison éligible au permis A2 de la Sportster S 1250.

Rebaptisée Nightster 975 S (Special), elle s’agrémente de quelques ajouts et modifications. La moto reçoit de nouvelles jantes aluminium, une tête de fourche (qui disparaît sur la version standard), une selle passager et les repose-pieds qui vont avec. Le guidon est reculé de 2,5 cm et rehaussé de 5cm pour favoriser le "cruising". En revanche, le Nightster S s’alourdit de 4 kg (225 kg contre 221 kg sur la Nightster Standard).

Electroniquement, la moto s’enrichit d’un contrôle de pression des pneus (TPMS), d’un régulateur de vitesse, d’un port USB et d’un compteur rond TFT connecté de 12,7 cm de diamètre.

Du reste, on retrouve le fameux V-Twin Revolution Max au coeur des Pan America et Sportster S 1250. Il développe 90 ch à 7 500 tr/min ch et 95 Nm de couple à 5 750 tr/min.

La Nightster 975 S s’affiche au tarif de 17 990 euros. La Nightster 975 standard, moins onéreuse (16 490 euros), reste au catalogue Harley.