La dernière Harley-Davidson Sportster S 1250 aura fait couler de l’encre. Motorisée par le gros V-twin de la Pan America, elle révolutionne le nom "Sportster" en s’éloignant de son héritage. Plus sportive, fait-elle le poids face à la concurrence du segment custom ?

Dans les coulisses d’un comparo custom : Harley Davidson Sportster S 1250 VS Honda CMX Rebel 1100 VS Harley-Davidson Softail Standard 2021

Philippe, Axel et Matthieu nous emmènent en plein tournage du comparatif custom publié dans notre dernier numéro. Entre franches rigolades et objectivité, les trois compères livrent leurs impressions sur la dernière Sportster S et la comparent aux dernières Honda CMX Rebel 1100 et Harley-Davidson Softail Standard 2021. Bon visionnage !