Alors que les trails de grosses cylindrées raflent une bonne partie des ventes (cf la BMW R 1250 GS), les trails mid-size, incluant aujourd’hui des cylindrées allant jusqu’à 950 cm, demeurent des alternatives intéressantes. Plus simples de conception et moins onéreuses à l’achat, ces motos seraient-elles les plus proches de l’essence même du "trail" ?

Ténéré 700 World Raid, DesertX 950, Tuareg 660, Norden 901 : laquelle choisir ?

Bien que la réponse soit détaillée dans notre comparatif trails mid-size publié dans notre dernier numéro (Moto Magazine n°390), on vous offre une émission où chaque motard participant au comparo y va de son propre avis, ressenti et expérience sur chacune des 4 motos. Bon visionnage !