Bien qu’onéreuse, l’Energica Experia (voir notre essai dans le Moto Magazine n°389), avec les motos signées Zero, est sans doute l’une des meilleures motos électriques actuelles. Grâce à ses 102 ch (80 ch en puissance continue), ses 105 Nm de couple, sa charge rapide et son autonomie de 256 km en cycle mixte, la routière a attiré les faveurs de l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics) pour équiper une partie des effectifs de la Police et la Gendarmerie nationale. Cette future flotte répond à un appel d’offre concernant des trails routiers de plus de 8kW de puissance.

Energica équipera donc les forces de l’ordre avec 3 déclinaisons de l’Experia : une version standard (véhicule banalisé) et deux versions de la Green Tourer, modifiées au besoin par la Police et la Gendarmerie.

« Nous sommes fiers de la confiance que l’UGAP nous a accordée et sommes ravis de travailler avec une institution aussi importante. Cette nouvelle expansion commerciale offre des possibilités extraordinaires de développement non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour l’avenir, explique Livia Cevolini, PDG d’Energica Motor. Le gouvernement français met en œuvre d’importantes politiques soutenant l’adoption des véhicules électriques, en vue des prochains Jeux Olympiques. Nous sommes honorés de faire partie intégrante de cette transition. »