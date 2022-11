Si la nouvelle V100 (essai complet à venir dans notre prochain numéro !) est la nouvelle star du catalogue de la firme, Moto Guzzi n’en oublie pas ses V7 et V9 pour autant. Après la V7 Stone, c’est au tour de la V9 Bobber de se décliner dans une édition "Special".

Moto Guzzi V9 Bobber Special Edition 2023 : le style change, la mécanique reste

A l’instar de la V7 Special Edition, la V9 Bobber reçoit quelques changements esthétiques. La peinture passe au biton noir/gris tandis que le bouchon et les caches latéraux se retrouvent forgés en aluminium. Des rétroviseurs, également en aluminium, sont ajoutés en bout de guidon et des soufflets noirs habillent la fourche. Pour finir, un nouveau silencieux noir et un garde-boue raccourci agrémentent la moto.

Quid du prix et de la disponibilité de cette édition ? Il faudra attendre encore un peu...